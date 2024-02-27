Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile yaptıkları görüşmede ticari, ekonomik ilişkiler ile ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti.
Yılmaz, İngiltere ziyareti kapsamında başkent Londra'da Dowden ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Malum Brexit sonrası Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptık. Şimdi bu anlaşmayı daha da ileri taşımak, daha da derinleştirmek ve kapsamını geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda müzakereler devam ediyor olumlu bir seyir içinde. Siyasi konuları da bölgesel konuları da değerlendirme imkanı bulmuş olduk." diye konuştu.
Yılmaz, her alanda diyaloğu ve üst düzey ilişkileri sürdürmenin önemine işaret ederek, "İngiltere'yle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Her düzeyde görüşmelerimiz ve temaslarımız devam ediyor. Bu da iki ülkenin de kazançlı çıkacağı inisiyatifleri destekliyor." dedi.
Savunma sanayisinden enerjiye birçok alanda projelerin görüşüldüğünü anlatan Yılmaz, İngiltere'deki temasları kapsamında yatırımcılarla da bir araya geleceğini söyledi.
Yılmaz, uluslararası doğrudan yatırımların önemine vurgu yaparak, "İngiltere'nin Türkiye'de 13 milyar doları aşkın yatırımı var. Türk firmalarının da İngiltere'de yatırımları var. Bunları daha üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Ticarette de bu sene inşallah 20 milyar doları aşacağız. Geçen yıl 19 milyar doları geçmiştik." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin geçen sene İngiltere'den 3 milyondan fazla turist ağırladığını vurgulayan Yılmaz, bu yıl daha fazlasının beklendiğine işaret etti.
Yılmaz, STA kapsamında yapılan görüşmelerde de belirli adımlar atılarak ortak noktada buluşulacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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