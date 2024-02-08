Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Malatya\'ya 11.5 Milyar Lira Kaynak Aktardık

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MALATYALI İş İnsanları Derneği ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya teşrifleriyle 5 bin 140'ı ilçe merkezlerinde, bin 41'i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kurası çekilecek inşallah. Yaklaşık 17 bin konutumuzun da yapımı devam ediyor. Onlar da bittikçe bu kuralar çekilmiş olacak. Sadece bu çalışmalar için Malatya'mıza 11 buçuk milyar lira kaynak aktarmış durumdayız dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taksim'de bir otelde düzenlenen Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 'İş İnsanları Buluşması 75. Aylık Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Attığımız adımların, yaptığımız politikaların olumlu yönlerini görmeye başladık. Son 6 aylık dönemde uluslararası sermaye girişi hızlandı ülkemize. Merkez bankasının rezervleri güçlendi. Kur korumalı hızlı çözülmeden dolayı bir miktar düşüş var ama bir 6 ay öncesine göre neredeyse 40 milyara yakın bir düzeyde artış var. Kurdaki hareketlilikler azaldı. İstikrar oluştu. Finansman koşulları iyileşti. ve en temel önceliğimiz olan enflasyonda da kararlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Geçen yıl ki oran orta vadeli programımızın bir miktar altında gerçekleşti ama aşağı yukarı tahminlerimiz kadar gerçekleşti. Bu yıl Ocak ayında bir miktar yüksek geldi. Bu yılın ortalarından itibaren ise yıllık bazda düşüşü göreceğiz. Geçen yıl yaz döneminde oldukça yüksek geldi enflasyonlar bir yıl geçmesi gerekiyor ki hesaplarımızdan çıksın. Dolayısıyla şu anda aylık bazda daha iyi performans göstersek de bu yıllık enflasyonlarda yeterince yansımıyor. Yıl ortasından itibaren yıllık enflasyona da yansıdığını hep birlikte göreceğiz inşallah. Amacımız 2024'ü oldukça 2023'e göre düşük seviyede gerçekleştirmek. 2025'te yüzde 15'ler civarına gelmek. 2026'da da tek haneli rakamlara yeniden dönmek. Bu yıl büyüme oranlarımız henüz çıkmadı. Orta vadeli programda 4.4 demiştik. İlk 9 ay 4.7 geldi büyümemiz. Aşağı yukarı orta vade program civarında gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu ayın sonunda istatistikler çıkmış olacak. Şu anki tahminimiz 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak Türkiye diye konuştu.

'MALATYAMIZA 11 BUÇUK MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARMIŞ DURUMDAYIZ

Yılmaz, 'Tarihimizin en büyük afetini yaşadık. 24 saat geçmeden 2 tane çok şiddetli deprem peş peşe geldi. 11 ilimiz, 14 milyon nüfusumuz doğrudan hissetti. Özellikle 4 ilimizde büyük yıkımlar oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya. Devletimiz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız seferber oldu. Acil müdahaleler bittikten sonra da önce geçici barınma, sonra kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları hızla başlattık ve elimizden gelen tüm imkanları dediğim gibi kullandık. Rakamsal olarak 2023 yılında bütün yaptığımız tahsilatları topladığımız zaman; 2023'te devlet olarak 960 milyar lira deprem için tahsis etmişiz. Bu milli gelirimizin yüzde 3.8'ine denk geliyor. Çok büyük bir rakam. 2024 yılında da bütçemize sadece merkezi yönetim bütçesine koyduğumuz ödenek 1 trilyon 28 milyar Türk lirası. Cumhurbaşkanımız da Malatya konusunda çok hassas. Malatya benim yoldaşımdır diye bir sözü var. Bunu söylemek yeterli herhalde. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya teşrifleriyle 5 bin 140'ı ilçe merkezlerinde, bin 41'i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kurası çekilecek inşallah. Yaklaşık 17 bin konutumuzun da yapımı devam ediyor. Onlar da bittikçe bu kuralar çekilmiş olacak. Sadece bu çalışmalar için Malatya'mıza 11.5 milyar lira kaynak aktarmış durumdayız. Çalışmalar tamamlandığında göreceksiniz Malatya'mızın nüfusu, ekonomik gücü çok daha farklı bir yere gelmiş olacak ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN İŞ YAPACAK İNSANA İHTİYACI VAR

Yılmaz, 'Bir yerel seçim sürecindeyiz. Bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Murat Kurum değerli kardeşimiz İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Gerçekten çok güçlü bir arkadaşımız. İstanbul için son derece uygun bir aday olduğunu ifade etmek istiyorum. İstanbul'un tam da buna ihtiyacı var. Algıya ihtiyacı yok İstanbul'un. Reklama, sloganlara, boş laflara ihtiyacı yok. İş yapacak insana ihtiyacı var. İstanbul'a odaklanacak yerel yöneticilere ihtiyacı var şeklinde konuştu.