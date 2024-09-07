Yılmaz, KKTC'de Kıbrıs Türkleriyle Buluştu

Güncel

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi

GAZİMAĞOSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti çerçevesinde Gazimağusa Maraş'ta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi. Yılmaz etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarımızı, Gazimağusa Maraş'ta Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz programla tamamladık. KKTC'li kardeşlerimizin beklentilerine ve taleplerine her daim kulak veriyor, her fırsatta çeşitli platformlarda bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bu buluşmalar, çalışmalarımız için bizlere güç ve ilham veriyor" ifadesini kullandı.

Geniş bir perspektifte, KKTC'nin ekonomik, sosyal, beşeri ve fiziki altyapısını güçlendiren somut iş birliklerinin devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "KKTC'nin her bir köşesinde kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Etkinliğe KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC'li bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar da katıldı.