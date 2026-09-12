Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Osmaniye'de konuştu: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Osmaniye'de konuştu:

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- "Ülke olarak büyümeye, istihdam üretmeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Bunun esas sırrı siyasi istikrar ve güçlü liderliktir" "Terörsüz bir Türkiye, gündeminde artık terör olmayan bir Türkiye olarak, kaynaklarımızı daha fazla kalkınmaya, sosyal refaha yönlendirerek geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülke olarak büyümeye, istihdam üretmeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Bunun esas sırrı siyasi istikrar ve güçlü liderliktir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde, parti binası önünde bekleyen vatandaşlara hitap ederek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Depremden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün bakanlıkların çok yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, Osmaniye'nin yeniden ve eskisinden daha güzel bir şekilde inşa edildiğini söyledi.

Yılmaz, çok daha güvenli bir şehir haline gelen Osmaniye'de 12 bin 500'den fazla konut, köy evi ve iş yerinin vatandaşlara teslim edildiğini anlattı.

Konut ve iş yerlerinin yanı sıra altyapının yenilendiğini, yeni hastaneler, okullar, sanayi bölgeleri ile birçok kamu yatırımının yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece bölgemize değil, tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma sergilendi. Kolay değil, 450 binden fazla konutu kapsayan bu kadar büyük bir çalışma kısa sürede tamamlandı. Son 3-4 yılda, bu yılın sonuna kadarki rakamları da dikkate aldığımızda, deprem bölgemize 104 milyar dolar harcama yapmış olduk. Böyle bir çalışmanın dünyada örneği yok. Gerçekten yabancılar da geldiklerinde şaşırıyorlar. 'Bu kadar kısa sürede bunu nasıl başardınız?' diyorlar. İşte niyet olunca, irade olunca, güçlü bir işbirliği ve istikrar olunca bunlar oluyor."

Türkiye'nin depremin yaralarını son derece etkili bir şekilde sardığına dikkati çeken Yılmaz, "Bir taraftan savaşların ve diğer olumsuzlukların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ülke olarak büyümeye, istihdam üretmeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Bunun esas sırrı siyasi istikrar ve güçlü liderliktir. Bunlar olmasaydı, Türkiye'de bu uyum, ahenk ve güçlü liderlik olmasaydı büyük işlerin altından kalkmak da çok zor olurdu." diye konuştu.

"Son 25 yılda Türkiye büyük bir atılım yaptı"

Yılmaz, geçmişte Türkiye'de yaşanan depremlerin ne kadar büyük tahribat oluşturduğunun ve yaralarının ne kadar uzun süre sarılamadığının bilindiğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içinde yola devam etmek gerektiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de oluşturduğumuz siyasi istikrar daim olsun inşallah. Bizim birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ülkemizi, milletimizi çok daha yükseklere taşımamız gerekiyor. Son 25 yılda Türkiye büyük bir atılım yaptı, büyük bir gelişme sergiledi. Kim ne derse desin. Sorunlar yok mudur? Dünyanın hangi ülkesinde sorun yok ki? İnsanlık var olduğu sürece sorunlar olacak. Bunlarla da uğraşacağız. Günün sorunlarına yoğunlaşıp bunları çözerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ancak şu gerçeği de görmemiz lazım. Ekonomide, demokraside, sosyal politikalarda, dış politikada Türkiye artık eski Türkiye değil, çok farklı bir seviyeye geldi. Bu seviyeye de güçlü liderlikle, istikrarla geldi. Şimdi ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı. Bu 25 yılda oluşmuş güçlü ve sağlam temel üzerinde Türkiye'mizi çok daha güçlü yarınlara yine birlik ve beraberlik içinde ulaştıracağız Allah'ın izniyle. Kardeşliğimizi yücelterek, milli birliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek yolumuza devam edeceğiz."

"Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz"

Yılmaz, terörün gündemden çıkarılmasının önemini vurgulayarak, "Terörsüz bir Türkiye, gündeminde artık terör olmayan bir Türkiye olarak, kaynaklarımızı daha fazla kalkınmaya, sosyal refaha yönlendirerek geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, liderliğin önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Liderlik birilerinin peşine takılıp gitmekle olmaz. Uzağı görmekle olur. Liderlik, gelecekteki tehlikeleri veya fırsatları şimdiden görüp pozisyon almakla olur. Sabah ayrı, akşam ayrı konuşmakla liderlik olmaz. Liderlik kararlılıkla, dik duruşla olur. Bu milletin temel değerlerine, devletin temel niteliklerine bağlılıkla olur. Çok şükür, Türkiye böyle bir liderliği yakalamış durumda. Bizler de hep birlikte bir ekip olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Osmaniye'de konuştu: - Son Dakika

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