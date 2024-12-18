Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Kürtler Asli Unsurlardır - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Kürtler Asli Unsurlardır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de Suriye'deki Kürtlerin durumunu değerlendirerek, onları PKK'dan ayırdıklarını belirtti. Yılmaz, Suriye'deki Kürtlerin temel haklarını koruyacak şekilde temsil edilmeleri gerektiğini vurguladı.

18.12.2024 00:49  Güncelleme: 10:23
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(TBMM) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinin soru cevap kısmında; "Suriyeli Kürtlerle PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayrı görüyoruz. Terör örgütlerinin baskısıyla karşı karşıya olan kim olursa olsun buna karşıyız. Suriye'deki Kürtler, o ülkenin asli unsurlarıdır ve yeni oluşacak Suriye'de de terör örgütlerinin de baskısından kurtulmuş olarak Kürtlerin hak ettikleri şekilde o yapılar içinde temsil edilmelerini, temel hak ve özgürlüklerini en güzel şekilde yaşamalarını, refahlarını artırmalarını tabii ki istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Bugün olsa yine giderim, bu barış yemeğine katılırım"

Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın görevinden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le beraber barış yemeğine katıldığına pişman olup olmadığına ilişkin sorusuna; "Bugün olsa yine giderim, bu barış yemeğine katılırım ve o ailelerin barışması için elimden gelen tüm gayreti sarf ederim. O bir insani görevdir, bunu siyasi tartışmalara konu etmeyi doğru bulmuyorum. Bir tane annenin yüreğine su serpebildiysek ne mutlu bize" cevabını verdi.

"Tasarruf tedbirlerimizden TBMM dışında hiçbir kuruluşumuzda istisna olmadı"

Tasarruf genelgesine kamu kurumlarında uyulup uyulmadığına ilişkin gelen soruya Yılmaz, şöyle cevap verdi:

"Tasarruf tedbirlerini bu yıl olabildiğince kapsamlı hazırlamaya gayret ettik. Hiçbir kuruluşumuz istisna olmadı. Bir tane kurumumuz sadece istisna, o da TBMM. Çünkü farklı bir yapısı var, kuvvetler ayrılığı gereği yürütmenin bir parçası olarak görmedik. Halkın seçtiği temsilciler kendi kararlarını kendilerini verirler diye o saygıyla genelgeye dahil etmedik. Ama o süreçte Meclis Başkanı'mız bir açıklama yaptı, bu sürece Meclis'in de kendi iradesiyle dahi olduğunu, onların da tasarruf tedbirlerini kendi uhdelerinde alacaklarını ifade ettiler."

"Suriye'deki Kürtler, o ülkenin asli unsurlarıdır"

Yılmaz, iktidarın Suriye'deki Kürtlere yaklaşımına ilişkin gelen soruya da şu yanıtı verdi:

"Suriyeli Kürtlerle PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayrı görüyoruz. Terör örgütlerinin baskısıyla karşı karşıya olan kim olursa olsun buna karşıyız. Suriye'deki Kürtler, o ülkenin asli unsurlarıdır ve yeni oluşacak Suriye'de de terör örgütlerinin de baskısından kurtulmuş olarak Kürtlerin hak ettikleri şekilde o yapılar içinde temsil edilmelerini, temel hak ve özgürlüklerini en güzel şekilde yaşamalarını, refahlarını artırmalarını tabii ki istiyoruz. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara farklı bir bakış açımız olamaz. Türkiye içinde de dışında da terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Kürtler Asli Unsurlardır - Son Dakika

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