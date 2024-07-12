Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın sözlerine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı. Yılmaz, Aydal'ın siyasi nezaketsizlik ve temelsiz ifadelerini şiddetle eleştirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi mücadelesi ve hain darbe girişiminin bertaraf edilmesindeki liderliğini vurgulayarak, demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

12.07.2024 18:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik siyasi nezaketten yoksun, çirkin ve temelsiz ifadelerini şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi mücadelesi ile geçen hayatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi başta olmak üzere aziz milletimiz ile omuz omuza her türlü vesayete karşı cesur ve onurlu duruşu, yakın tarihimizin kayıtlarındadır. Dünyanın ve bölgemizin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Demokratik rekabetin sınırlarını pervasızca çiğneyen, siyasi alanı kirleten hukuk dışı söylemler, milletimizin vicdanında ve derin irfanında da gerekli cevabı bulacaktır."

Kaynak: AA

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