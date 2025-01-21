"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'a getirildi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi.
Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak isteyen partililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.
Kalabalık zaman zaman sloganlar attı.
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