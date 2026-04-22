Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sanal medyadaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan A.A. (48), tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sanal medya paylaşımları nedeniyle A.A.'yı Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandı.