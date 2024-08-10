Cumhurbaşkanlığı 11 ile yeni müftü ataması yaptı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından 11 ile yeni müftü ataması yapıldı. KKTC' nezdinde Büyükelçiliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasi Ekrem Serim ve Meksika Büyükelçiliği'ne ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli'nin atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 11 ile yeni müftü ataması yapıldı önceden yapılan 2 müftü atama kararı ise geri alındı.

KKTC nezdinde Büyükelçiliğe Yasin Emrek Serim ve Meksika nezdinde Büyükelçiliğe ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan 8 kadroya da yeni atamalar gerçekleşirken, yine Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı yerine Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.