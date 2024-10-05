Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Zeynep Kızıltan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulvahit Fidan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İrfan Neziroğlu ve Lübnan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Murat Lütem atandı.