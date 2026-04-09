61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2026 Parkuru ve Takımlar Tanıtıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun her geçen sene daha da geliştiğini belirtti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2026 parkuru ve katılacak takımlar, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda Müftüoğlu, 'Gelenekten Geleceğe' mottosuyla yapılan turun dijital yayınlarla ve ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda 23 takım ve 161 sporcunun yer alacağını, dört profesyonel Türk takımının yarışacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, bisiklet sporunun gelişimi için ulusal ve yerel etkinliklerin artırılması gerektiğini ifade etti. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, turun kazasız geçmesi temennisinde bulundu. Tour of Türkiye Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, 2026 turunda iki zirve finişi ve Ankara'da 26 yıl sonra düzenlenecek etap gibi yenilikler olduğunu belirterek, daha güzel bir tur izleneceğini söyledi.