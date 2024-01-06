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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Mahalli İdareler Genel Seçimleri Duyuruldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Mahalli İdareler Genel Seçimleri Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak. Seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü için YSK ve ilçe seçim kurullarına destek sağlanması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Mahalli İdareler Genel Seçimleri Duyuruldu
06.01.2024 - 02:49,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yerel seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Anayasa'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacağı hatırlatıldı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen 'seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü' ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ile diğer malzeme desteği verilmesinin önem arz ettiği belirtildi. Genelgede, "Bu itibarla 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı ve toneri, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir" denildi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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