Cumhurbaşkanlığı Giderleri Yüzde 70 Arttı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Giderleri Yüzde 70 Arttı

Cumhurbaşkanlığı Giderleri Yüzde 70 Arttı

CHP'li Öztürkmen, 2023'te Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarının 9,56 milyar TL'ye çıktığını açıkladı.

21.09.2024 17:54
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(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sayıştay'ın raporuna göre Cumhurbaşkanlığı'nın giderlerinde 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 70 artış olduğunu, sarayın 2023 yılındaki toplam giderinin 9,56 milyar TL'ye, günlük giderinin ise 26.2 milyon liraya ulaştığını belirterek "Bu rakamlara göre, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında günlük ortalama bin 541 asgari ücret harcamış" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılı harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı giderlerinde 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 70 artış belirten Öztürkmen'in açıklaması şöyle:

"Sayıştay'ın 2023 raporuna göre Cumhurbaşkanlığının 2023 yılında faaliyet gideri 9.565.656.331,30 TL (9.56 milyar) olarak gerçekleşti. 2022 yılında bu rakam 5.363.433.755,07 TL (5.3 milyar) idi.

Bir yılda Cumhurbaşkanlığı giderlerinde yüzde 70'e yakın artış yaşandığı görüldü

2022 yılında günlük 15.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı harcaması, 2023 yılında günlük 26.2 milyon liraya çıktı. Yani Saray, 2023 yılında günlük ortalama 1.541 asgari ücret harcamış! 1 yılda ise harcadığı asgari ücret sayısı 562.465! Bu artış oranıyla hesaplandığında 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı giderlerinin toplamı en az 16 milyar TL olacak! Vatandaşa tasarruf paketi, Saray'a saltanat bütçesi.

Bir başka konu koruma giderleri

Emniyet'in verilerine göre, Erdoğan'ın koruma ordusu yani Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi yılın ilk 4 ayında 798 milyon TL harcadı. Aynı sürede; TBMM Koruma Dairesi Başkanlığına 244 milyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına 221 milyon, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına 191 milyon TL harcanmış. Yani üç kurumun toplamından daha fazla...

Bu ordu kaç kişi? Kimleri koruyor, kaç kişiyi koruyor, aralarında resmi görevi olmayanlar var mı? Bu kadar para tam olarak neye harcanıyor bilen yok. Yılın ilk 4 ayındaki veriler dikkate alındığında, yıl sonunda Saray'ın koruma ordusu için yaklaşık 2,4 milyar TL harcanmış olacak. Bu kadar 'elitist' bir koruma dünyanın az ülkesinde görülür."

Kaynak: ANKA

Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Gaziantep, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Giderleri Yüzde 70 Arttı - Son Dakika

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