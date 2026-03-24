Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan şehit uzman çavuş Açay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Açay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.