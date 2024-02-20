Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Altun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Altun, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Türkiye Yüzyılı" isimli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve Ay'ı bir arada görüntülediği "Boğazın Şahitliği" isimli fotoğrafını oylayan Altun, "Spor" kategorisinde tercihini 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun konu alındığı Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" fotoğrafından yana kullandı.
Altun, "Gazze: Kanıt" kategorisinde, İsrail ordusunun Gazze'deki Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için başlatılan çalışmalar esnasında çekilen Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" isimli fotoğrafına oy verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını oyladı.
"Her biri birer sanat eseri, çok başarılı"
Oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, yıl içerisinde birçok alanda üretilen nitelikli eserleri tanıtmak açısından da oylamanın önemli olduğuna işaret eden Altun, "Her biri birer sanat eseri, çok başarılı fotoğraflar. Seçim yaparken gerçekten 'hangisini seçeyim' diyerek zorlandığımız kalitede fotoğraflar. Eserlerin sahiplerini tebrik ediyorum, 5 kategoride çok değerli eserler." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Oylamada bu yıl hem Gazze hem de asrın felaketi depremle ilgili özel bir bölüm var. Gazze'yle ilgili Anadolu Ajansının çektiği fotoğraflar orada yaşanan soykırımı belgelemesi, tescil etmesi, kanıtlaması açısından başlı başına çok önemli. Gazze'de çok ağır bir trajediyle karşı karşıyayız. Gerçekten vicdanı, yüreği olan herkesi yerle yeksan eden, çok zor insani dramların, trajedilerin olduğu fotoğraflar var. Fakat bir taraftan bu trajedi gerçek, orada yaşanıyor. Bu trajedinin belgelenmesi, fotoğraflanması çok önemli. Zira bu zulmü ortaya çıkaranların yargılanması, tescillenmesi, onlara işaret edilmesi, bugün yaşadığımız dünyada ne kadar büyük bir acı çekildiğinin tescil edilmesi açısından önemli."
"Deprem: Umut" kategorisinde ise 6 Şubat 2023'ten bu yana devlet-millet el ele verilen mücadelenin gösterildiğini vurgulayan Altun, "Çok büyük bir felaket yaşadık. O felaketi belgeleyen eserler, fotoğraflar var oylamada. Bu fotoğraflar da aslında bize 'millet-devlet' birlikteliğiyle bir olduğumuzda çok büyük zorlukların nasıl üstesinden gelebileceğimizi de gösteren önemli eserler." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, "Haber, "Çevre-Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde de çok değerli eserlerin bulunduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?