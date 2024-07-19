Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı belgeseli paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı belgeseli paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı 'Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs' belgeseliyle ilgili paylaşımda bulundu. Altun, belgeselin Kıbrıs'taki Türk varlığına ve Ada'nın tarihsel gerçekliğine odaklandığını vurgulayarak, belgeselin yarın saat 20.00'de 'TRT Belgesel' ekranından yayınlanacağını duyurdu.

19.07.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseliyle ilgili paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar geçmişin sayfalarını aralayarak gizli kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkaran pek çok tarihi belgesele imza atan TRT'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs'taki Türk varlığına ve Ada'nın tarihsel gerçekliğine odaklanan anlamlı bir yapımı milletle buluşturduğunu vurguladı.

Belgeselin içeriğine ilişkin bilgi veren Altun, şunları kaydetti:

"Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs' adlı bu özel belgeselin temelini, Osmanlı hakimiyetinden bugüne uzanan süreçte Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakları ve bu haklara yönelik saldırılar oluşturuyor. Belgesel, EOKA terörüyle kalkışılan işgal ve soykırım girişimine karşı bir cevap olarak 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na, öncesinde ve sonrasında yaşananlar üzerinden derinlikli bir bakışla yaklaşıyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davası uğruna Lefkoşa ve Ankara'nın omuz omuza verdiği mücadele ve yürütülen küresel politikanın farklı evreleri, belgeler, arşiv görüntüleri, tanıklar ve aktörler üzerinden ele alınıyor."

Belgeselin yarın saat 20.00'de "TRT Belgesel" ekranından yayınlanacağını bildiren Altun, "Bu anlamlı yapım için TRT ailesini gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında belgeselin tanıtım videosuna da yer verdi.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Fahrettin Altun, Kıbrıs, Trt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı belgeseli paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı belgeseli paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement