Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, basın mensuplarına Kahramanmaraş\'taki deprem bölgesini gezdirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 16 basın mensubuna yönelik Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gezi düzenledi.
Vali Mükerrem Ünlüer, 9'u Azerbaycan, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, ABD ve Rusya'dan, 7'si Türk toplam 16 basın mensubuna, Afet Koordinasyon Merkezinde bilgi verdi.
Bir yıl önce kentin ve bölgenin büyük bir afet yaşadığını hatırlatan Ünlüer, "Mevcut yapı stokunun yüzde 25'i kullanılamaz hale geldi." dedi.
Ünlüer, Azerbaycan Bulvarı ve yanındaki Trabzon Caddesi'nin şehrin en fazla hasar aldığı ve en kıymetli bölgesi olduğunu anlatarak şunları dile getirdi:
"Çalışmalar iki etaptan oluşuyor. Bir tanesi 3 bin 500 bağımsız bölümden oluşan birinci etap. Burada şu anda zemin iyileşmesi yapıldı, binalar yükseliyor. İkinci etap 6 bin 500 bağımsız birimden oluşuyor. Onunla ilgili şu anda proje çalışmaları yürütülüyor. Hedef 1,5 yıl içerisinde 10 bin bağımsız bölümün tamamının bitirilmesi. 3 bin 500'lük kısım yıl sonunda bitmiş olacak. Bunun büyük bölümü Azerbaycan Hükümeti ile ortak projemiz. Bu kapsamda Ebrar diye bilinen sembol olan site grubu bunun içine alındı. Maalesef 1400 kardeşimizi orada kaybettik. Biz burada hiçbir şeyi değiştirmiyoruz, her şey yerinde dönüşüyor. Sadece yapı stokunu bilimin ışığında ve zemine uygun yapıyoruz. Katlarda düşme yapıyoruz, 8-10 kat yok, 4-5 kat yapıyoruz."
Konutların kırsal ile il ve ilçe merkezinde olmak üzere ikiye ayrıldığını aktaran Ünlüer, sözlerini şöyle tamamladı:
"22 bin civarında TOKİ kanalıyla il ve ilçe merkezinde konutların inşası devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde 44 bin hak sahibi var. 22 bini inşa ediyoruz, 18 bin daha açığımız var. 10 bini şehir merkezindeki dönüşümden sağlayacağız. 8 bini de yerinde dönüşümden sağlayacağız. Amacımız şehrin merkezlerini ayağa kaldırmak, dışarıda konutlar yaparak hak sahiplerini taşımayı düşünmüyoruz."
AFAD İl Müdürü Tayfun Temur'un sunum eşliğinde çalışmaları anlattığı program, Vali Ünlüer'in gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.
Basın mensupları daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ evlerini gezdi.
Koç Umutkent konteyner kentini ziyaret eden gazeteciler, burada depremzedelere sunulan hizmetleri gezdi, vatandaşlarla röportaj yaptı.
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