Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş\'taki deprem bölgesine gazetecileri götürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 34 basın mensubuna yönelik Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gezi düzenledi.
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de gazetecilerin aralarında bulunduğu 34 basın mensubuna, Onikişubat Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, bir yıl önce kentin ve bölgenin büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, depremler nedeniyle şehirde mevcut yapı stokunun yüzde 25'nin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerde kentin her tarafının hasar gördüğünü ifade eden Ünlüer, depremler nedeniyle 12 bin 700 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
Kentte şuan itibarıyla 38 bin civarında konteynerin kurulduğunu ve 138 bin afetzedenin misafir edildiğini dile getiren Ünlüer, çadırlarda yaşayan vatandaşların bulunmadığını belirtti.
Kalıcı konutlara yerleşimi 6 Şubat'ta başlattıklarını ifade eden Ünlüer, "9 bin 300 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 30 bin konutu tamamlamış olacağız. Tüm hak sahiplerinin konutlarına sahip olana kadar bu yapım çalışmalarımız devam edecek. 69 bin hak sahibi vatandaşımız var. 44 bini il ve ilçe merkezlerimizde, 25 bini kırsal mahallelerimizde. Şehir merkezinde kentsel dönüşüm kanalıyla 10 bin bağımsız birimin dönüşümünü devlet olarak sağlıyoruz." diye konuştu.
Deprem yönetmeliğine ilişkin konuşan Vali Ünlüer, son dönemde yapılan yeni konutların mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ifade etti.
Şehirde son deprem yönetmeliğine göre yapılıp ve yıkılan binanın olmadığını kaydeden Ünlüer, şehir merkezlerinde kat yüksekliğiyle ilgili bir sınırlamanın geldiğini söyledi.
Ünlüer, depremzedelerin defin işlemlerinin dini kural ve kaidelere uyularak yapıldığını, aile fertlerinin yanlarında şehitliğe defnedildiğini belirtti.
Kentin sanayi şehri olduğunu bildiren Ünlüer, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burada işsizlik sorunu yok. Şu anda sanayimizde ciddi bir şekilde iş gücü talebi var. Dolayısıyla konteynerde yaşayan insanlarımızın işle ilgili problemleri yok, çalışabiliyorlar. Sanayi çok kısa sürede toparlandı, yüzde 40'larda kapasitesi düşmesi oldu ama şu anda tamamı faaliyette. Devletimiz Toplum Yararına Çalışma Programları'yla işini kaybedenleri işsiz bırakmadı."
Program, Vali Ünlüer'in gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.
Basın mensupları daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ evlerini gezdi.
Koç Umutkent Konteyner Kenti'ni ziyaret eden gazeteciler, burada depremzedelere sunulan hizmetleri gezdi, vatandaşlarla röportaj yaptı.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gazetecileri götürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?