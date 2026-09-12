Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından COP31 paylaşımı:
- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen vizyoner çevre politikaları doğrultusunda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ülkemizin başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Küresel iklim diplomasisinin kalbi Türkiye'de atacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen vizyoner çevre politikaları doğrultusunda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ülkemizin başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir."
Paylaşımda yer verilen görseller üzerinden de COP31'in tanımı, zirvenin Antalya'daki ev sahipliği, ele alınacak öncelikli konular ve Türkiye açısından önemi aktarıldı.
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