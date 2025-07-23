Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı

23.07.2025 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajları yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'den gelen haberin acısı düştü yüreğimize. Seyitgazi'de devam eden orman yangınında yeşil vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının yürekleri yaktığını belirterek, "Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangınında 5'i orman işçimiz, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımızı şehit vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de yeşil vatanı korumak için orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman emekçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm orman camiasına başsağlığı diledi. Göktaş, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin, şehitlerin ailelerine ve yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek üzere sahada olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT personelinin acı haberinin yürek dağladığını vurguladı.

Alevlere karşı canları pahasına mücadele ederken şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ersoy, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de canları pahasına yeşil vatanı koruyan orman işçilerimizin ve AKUT mensubu kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, orman teşkilatımıza ve AKUT mensuplarına sabır diliyorum. Rabbim, yangınla fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Orman Yangını, Seyitgazi, Eskişehir, Politika, Güncel, Kültür, Çevre, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

21:59
Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 22:40:24. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.