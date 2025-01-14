Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni geçen yıl 1 milyon 900 bin kişi ziyaret etti.

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açılmıştı.

Kapalı alanı 125 bin metrekare, 201 kilometre raf uzunluğu ve 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Millet Kütüphanesi, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ile çağın getirdiği teknolojik imkanlarıyla " Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" olarak niteleniyor.

Türkiye'de kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, bilgi kaynakları, hizmetleri ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının yanı sıra yaşayan kütüphane, kültür ve sanat merkezi olarak her yaştan, her eğitim ve kültür düzeyinden okuyuculara ve ziyaretçilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Kütüphane, geçen yıl 48 toplantı ve söyleşiye ev sahipliği yaptı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 500 bin basılı kitap, 23 bin 400 dergiye ait 2 milyon 900 bin süreli yayın sayısı ile toplamda 5 milyon 400 bin basılı kaynak bulunuyor.

Millet Kütüphanesi'nde ayrıca, 950 bin "e-kitap", 7 milyon 500 bin "e-tez", 73 ana veri tabanına ait 233 veri tabanı, 125 bin "e-dergiye" ait 330 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkanı sunuluyor.

Bu kapsamda, hafta içi günlük 5 bin ila 6 bin, hafta sonu ise 12 bin ila 15 bin okuyucu ve kişinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni geçen yıl 1 milyon 900 bin okuyucu ile ziyaretçi kullandı.

Açıldığı günden itibaren ise 5 yıllık dönemde kütüphane, 7 milyona yakın okuyucu ve ziyaretçi ağırladı.

Bilim ve Teknoloji Atölyeleri, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde 4 yıl süresince 1650 etkinlik düzenlendi.

Geçen yıl 48 toplantı ve söyleşiye ev sahipliği yapan kütüphane, bu toplantılarda 20 bin 712 kişiyi ağırladı. Ayrıca, 2024'te kütüphanede 10 sergi açılışı yapıldı.