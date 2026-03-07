Cumhurbaşkanlığı'ndan CNN'e Tepki - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı'ndan CNN'e Tepki

07.03.2026 15:15
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CNN International kanalının haberlerde gösterdiği yanıltıcı harita görüntüsü ve editoryal yaklaşıma tepki gösterdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, CNN International tarafından yayımlanan ve resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda kullanılan görsel içerik ve editoryal yaklaşımın ciddi endişe uyandırdığı belirtildi.

Söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan "Kürtlerin yaşadığı alanları" gösteren haritanın, bölgeye ilişkin "yanıltıcı" ve "indirgemeci" bir tasvir sunduğu bildirilen açıklamada, "Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan, basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Uluslararası medya kuruluşlarının sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmekte"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin, herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür özdeşleştirmeler, Türkiye'nin toplumsal dokusunu yanlış yansıtan anlatıların güç kazanmasına ve ülkemizin nüfus yapısındaki çeşitlilik ile toplumsal bütünlüğün göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Videoda kullanılan dil ve anlatım biçimi, mezkur harita ile birlikte değerlendirildiğinde, sahadaki gerçekliklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum üretmekte ve gereksiz gerilimlere zemin teşkil etmektedir. Hassas bölgesel konulara ilişkin haber yapılırken uluslararası medya kuruluşlarının doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmektedir."

Bu çerçevede, CNN International'ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahını esas alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cnn International, Politika, Güncel, Medya, Cnn, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

