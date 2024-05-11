Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Babası Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan\'ın Babası Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım bölümünde hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğan ailesine başsağlığı dileyerek, Osman Doğan'a Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

11.05.2024 09:31
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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim Osman amcamızın mekanını cennet eylesin."

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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