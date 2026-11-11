Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, HAB Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (HAB) fidan dikim etkinliğine katıldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonundaki "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Görgün'ün yanı sıra SSB yöneticileri, HAB'da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve çalışanlarından oluşan 200'e yakın kişi katıldı.

Görgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğinin 7 yıl önce başladığını hatırlatarak SSB olarak seferberliğin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

HAB Hatıra Ormanı faaliyetlerine yeni bir halka eklediklerini anlatan Görgün, "HAB Hatıra Ormanımıza bugüne kadar 140 bin metrekarelik alana 10 bin fidan dikmiştik. Bugün 15 bin metrekarelik yeni alanda toprağa emanet edeceğimiz 1111 fidanla bu sayı, 155 bin metrekarelik alanda 11 bin 111'e ulaşıyor." bilgisini paylaştı.

"Yerli üretim T70 helikopterleri ormanlarımızın nefesi oldu"

Haluk Görgün, savunma sanayisinin ormanları alevlere karşı korumak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarına yönelik stratejik projeler yürüttüğünü belirtti.

Yangın sezonunda ihtiyaç duyulan ağır ve hafif sınıf helikopterlerin temini ile söndürme helikopterlerine gece görüş yeteneği kazandırılması projelerini başarıyla tamamladıklarını dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğümüz için amfibik yangın söndürme uçağı, küçük tanker uçağı, su atar helikopter ve genel maksat helikopterine uzanan tedarik projelerimiz devam ediyor. Yerli üretim T70 helikopterlerimiz de artık ormanlarımızın nefesi oldu. TUSAŞ'ımızın ürettiği T70 genel maksat helikopterlerimizi Orman Genel Müdürlüğümüze teslim ettik. Cumhurbaşkanımızın 'Nefes' adını verdiği bu helikopterler, tek seferde 2,5 ton suyu yangının üzerine bırakabiliyor."

İHA'ların yangınların erken tespiti ve müdahalesindeki kritik rolüne de değinen Görgün, OGM'nin "Orman Yangın Yönetim Sistemi" talebi üzerindeki çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Su yönetimi ve "Sıfır Atık" hassasiyeti

Suyun yönetiminin doğru yapılmasının hayati bir mesele olduğuna dikkati çeken Görgün, DSİ için yürütülen "Bütünleşik Su Yönetim Sistemi Projesi" ile su kaynaklarının daha verimli idare edilmesine, "Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi" ile de havanın korunmasına katkı sunduklarını ifade etti.

Çevreye duyarlılığı savunma sanayisinin kendi üretim süreçlerine de taşıdıklarının altını çizen Görgün, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nde TUSAŞ'ımız, 'Sıfır Atık Belgesi'ni ilk alan sanayi kuruluşu oldu. Bugün ROKETSAN, ASELSAN, ASPİLSAN Enerji ve Başkanlığımız iştiraki HEAŞ, Sıfır Atık Belgesi sahibidir. İnşallah, bu anlayışı ana yüklenicilerimizden KOBİ'lerimize kadar bütün ekosistemimize yayacağız. Diktiğimiz her fidanın kök salmasını, hatıra ormanımızın nesiller boyu bu topraklara nefes olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Görgün ve beraberindekiler, fidanları toprakla buluşturdu.