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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Milli teknolojiler seri üretimlerle hüküm sürecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Milli teknolojiler seri üretimlerle hüküm sürecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararlar ile havada, karada, denizde, uzayda çok daha güçlü, etkin ve caydırıcı milli teknolojilerin seri üretimlerle hüküm süreceği bir döneme girdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Milli teknolojiler seri üretimlerle hüküm sürecek
04.01.2024 - 17:23,
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararlar ile havada, karada, denizde, uzayda çok daha güçlü, etkin ve caydırıcı milli teknolojilerin seri üretimlerle hüküm süreceği bir döneme girdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Görgün, Türkiye Yüzyılı'na savunma sanayisinin damgasını vurduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda birçok kritik projede tarihi kararlar alındı. Bu kapsayıcı ve büyük kararlar ile havada, karada, denizde, uzayda çok daha güçlü, etkin ve caydırıcı milli teknolojilerin seri üretimlerle hüküm süreceği bir döneme giriyoruz. İrade var, azim var, ülkesine inanan bir sektörümüz var. Türk mühendislik sanatını ülkemizin savunma gücüne yansıtmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli savunma sanayiimizde Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak kararlar; kahraman güvenlik güçlerimize, sektörümüze, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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