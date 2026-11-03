Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile KOTRA arasında mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyaret ettiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile KOTRA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kang Kyung-sung "Yatırım Tanıtımı İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.