Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası Sona Erdi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları dolayısıyla düzenlediği, 'Cumhuriyet Bayramı Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi. Turnuvaya belediye çalışanlarından oluşan 16 takım katılırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kupanın sahibi oldu.

Konak Belediyesi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları dolayısıyla düzenlediği, 'Cumhuriyet Bayramı Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi. Turnuvaya belediye çalışanlarından oluşan 16 takım katıldı. 7-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Sadettin Yağdıran Spor Tesisi'nde oynanan maçlar büyük mücadeleye sahne oldu. Turnuvanın final maçında Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rakibi Zabıta Müdürlüğünü mağlup ederek kupaya ulaştı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi.

"Futbol turnuvasının aynı zamanda kurum içi dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyorum"

Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın belediye çalışanları arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz bu futbol turnuvasının aynı zamanda kurum içi dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyorum. Bu turnuva vesilesiyle, bizlere bağımsız bir vatan armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağımıza olan sonsuz inancımla turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.