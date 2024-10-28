Cumhuriyet Bayramı İçin CİMER'e Duygu Paylaşımı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e "Yönetime Katıl" bölümü altındaki "29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında" bölümünden yazılabileceği belirtildi.

Paylaşılan videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların, hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.