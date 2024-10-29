Cumhuriyet Bayramı'na Özel Müzik ve Şiir Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'na Özel Müzik ve Şiir Dinletisi Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Müzik ve Şiir Dinletisi Düzenlendi

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Aydınlığı' etkinliğinde, yazar Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı dinletildi ve Behramoğlu, şiirlerini okudu.

29.10.2024 11:11  Güncelleme: 12:05
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet'in Aydınlığı" adlı müzik ve şiir dinletisi düzenlendi. Etkinlikte, yazar ve şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Cumhuriyet'in Aydınlığı" adlı müzik ve şiir dinletisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dinleti öncesinde yayınlanan, sözleri Ataol Behramoğlu tarafından yazılan ve Erhan Doğan tarafından bestelenen "Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı" büyük beğeni topladı.

Edebiyatın usta ismi farklı dönemlerde yazdığı şiirlerini okumadan önce hikayelerini ve yazma sürecini dinleyicilerle paylaştı. "Yaşadıklarım Öğrendiğim Bir Şey Var" adlı şiirini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen okuyan edebiyatın usta ismi dinletisini Nazım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiiriyle sonlandırırken, müzisyen Haluk Çetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına "Çanakkale Türküsü"nü Efes Selçuklular ile birlikte söyledi.

Büyük beğeni toplayan müzik ve şiir dinletisinin ardından sahneye çıkarak Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin'e teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Şiir eğer varsa hayatımızın içinde, bir de sizin şiirlerinizi okuyarak büyüdüysek biraz önce okuduğunuz  'Yaşadıklarım Öğrendiğim Bir Şey Var' şiirinizdeki gibi her şeye rağmen ama her şeye rağmen büyük bir güç, tutku ve inançla devam ediyoruz. Her şeye rağmen Cumhuriyet diyoruz, her şeye rağmen Atatürk diyoruz. Örgütlü kötülük dahili ve harici her yerde var. Her şekilde var. Efes Selçuk'ta o örgütlü kötülüğe karşı iyiliklerle ve iyilerle bir arada durmayı başarabildik. O iyiler hep var olsunlar. Cumhuriyet sizinle var olsun" dedi.

Dinletinin ardından Türk edebiyatının usta ismi Ataol Behramoğlu okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: ANKA

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