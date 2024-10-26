Cumhuriyet Bayramı'na Özel Video Paylaşıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı.

Festivalin sosyal medya hesabından saat 19.23'te yapılan videolu paylaşımda, "Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.