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Cumhuriyet Bayramı'ndaki siyasi içerikli konuşmasıyla gündem olan öğretmen hakkında iş akdi feshi kararı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'ndaki siyasi içerikli konuşmasıyla gündem olan öğretmen hakkında iş akdi feshi kararı

Antalya TED Koleji'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma sonrası gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan öğretmen için başlatılan bakanlık soruşturması sonuçlandı. Okula idari para cezası, idareciler ile öğretmene disiplin cezası uygulanırken, öğretmenin iş sözleşmesi feshine karar verildi.

Cumhuriyet Bayramı\'ndaki siyasi içerikli konuşmasıyla gündem olan öğretmen hakkında iş akdi feshi kararı
28.12.2023 - 20:15,  Güncelleme: 20:26
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Cumhuriyet Bayramı'ndaki siyasi içerikli konuşmasıyla gündem olan öğretmen hakkında iş akdi feshi kararı

ANTALYA - Antalya TED Koleji'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma sonrası gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan öğretmen için başlatılan bakanlık soruşturması sonuçlandı. Okula idari para cezası, idareciler ile öğretmene disiplin cezası uygulanırken, öğretmenin iş sözleşmesi feshine karar verildi.

Antalya TED Koleji'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında, 'Türkiye Yüzyılı' hedefi ve hükümeti hedef alarak hakaretamiz ve suçlayıcı sözler sarf eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni E.K. gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Antalya Cumhuriyet Savcılığında ifade veren öğretmen, herhangi bir siyasi amaç taşımadığını iddia etmişti. Savcılığın tutuklama talebiyle Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği müfettiş, soruşturmasının ilk bölümünü tamamladı.

Soruşturma tamamlandı

Özel TED Antalya Koleji'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni'nin kamuya açık bir şekilde, toplumun bir kesimini ve devlet büyüklerini hedef alan hükümet-devlet politika ve uygulamalarını itibarsızlaştırmaya yönelik siyasi içerikli konuşma yaptığı hususuyla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda TED Antalya Koleji Özel Lisesi için idari para cezası uygulanması, bahse konu öğretmenin disiplin yönünden cezalandırılması ve iş sözleşmesinin feshedilmesi kararı çıktı. Ayrıca bahse konu okul idarecileri ile sorumlu öğretmenlere disiplin yönünden ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Antalya, Hukuk, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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