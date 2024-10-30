Cumhuriyet Bisiklet Turu Erzin\'de Yapıldı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Erzin İki Gün İki Teker Spor Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

İsalı Mahallesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, İstiklal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na kadar 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Parkurun tamamlanmasının ardından grup, belediye tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı.