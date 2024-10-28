Cumhuriyet Coşkusu 101 Yıl Sonra Canlandırıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde kasketli yelekli öğrenciler, 101 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetin yarın ilan edileceğini duyuran gazeteleri dağıttılar.

Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 25 Mayıs İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Yasemin Erden ile hazırlık yaptı.

Cumhuriyetin ilanından bir gün önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler, yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" sözlerinin yer aldığı gazete bastıran öğrenciler, o günü canlandırmak için kasket ve yelekler giyerek sokaklarda, "Yazıyor yazıyor Cumhuriyetin ilanı yazıyor" diye bağırarak gazeteleri dağıttı.

Sınıfın kız öğrencileri ise kırmız beyaz elbiseleri, Atatürk baskılı tişörtler ve ellerinde bayraklarla arkadaşlarına eşlik etti.

Gazeteleri alan vatandaşlar ise çocuklara el sallayarak destek oldular.

Sınıf Öğretmeni Yasemin Erden 101 yıl önce Cumhuriyetin ilanının heyecanını öğrencilere yaşatmak ve o anı yaşamalarını sağlamak için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce yanı 28 Ekim tarihini 101 yıl sonra canlandırmak için esnafa ve vatandaşlara gazete dağıtımı yapılmasını planladık. Burada amacımız öğrencilerimize Cumhuriyet bilincini yerleştirmek, Cumhuriyet kavramının ne olduğunu anlamaları ve Cumhuriyetin bize kazandırdıklarını benimsetmek için düzenledik. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin bu kavramları daha iyi anlamalarını hedefledik." dedi.

Gazete dağıtan öğrencilerden Seyit Ahmet Pehlivan ise "Gazete dağıttık. Cumhuriyet ilan edildi diye." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden gazete alan ilçe esnaflarından Hüsamettin Çakır ise etkinlikten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Öğrencilerimiz bizi duygulandırdı." diye konuştu.

Tokat'ta polisler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için klip çekti

Tokat'ta polisler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin telsiz anonsu yer alıyor.

Klipte, bir kadın polisin tarihi sokaklarda dolaşması, kente özgü el yazmasına bakması ve şehrinden görüntüler yer alıyor.

Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.