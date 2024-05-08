Cumhuriyet Gazetesinin 100. Yılına Özel Sergi Açıldı

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(ANKARA) - Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" sergisi açıldı. Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, "Cumhuriyet gazetesine ait milyonlarca belge, fotoğraf, kupür arasından ortaya çıkmış olan bu sergi, gazetemizin 100 yıllık yaşamının belleğinin bir özetidir. Gazetemizin bağımsız, tutarlı ve Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan çizgisinin bir anlatımıdır. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça Cumhuriyet gazetesi de yaşayacaktır" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" başlıklı serginin açılışı bu akşam Çankaya Belediye Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa; Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş başta olmak üzere siyasetçiler, gazeteciler, STK temsilcileri ve Cumhuriyet Gazetesi okurları katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAŞADIKÇA CUMHURİYET GAZETESİ DE YAŞAYACAKTIR"

"Cumhuriyet gazetesine ait milyonlarca belge, fotoğraf, kupür arasından ortaya çıkmış olan bu sergi, gazetemizin 100 yıllık yaşamının belleğinin bir özetidir. Gazetemizin bağımsız, tutarlı ve Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan çizgisinin bir anlatımıdır. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça Cumhuriyet gazetesi de yaşayacaktır."

"CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ DESTEKLEYEN KENDİ DOSTLARI VE OKUYUCULARIDIR"

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da 100. yılını kutlayan Cumhuriyet gazetesi ve sergiye ilişkin şunları söyledi:

"Tam yüz yıl önce gazetenin birinci sayısında Yunus Nadi bir başmakale yazıyor ve diyor ki; 'Bu gazete bir hükümet ve parti gazetesi değildir. Bu gazete, Cumhuriyet ilkelerini savunacak, Atatürk'ün aydınlanma ilkelerini savunacaktır.' Bu başyazı tam 100 yıl hiç ödün vermeden uygulanmıştır. Cumhuriyet gazetesinin haberleri tarafsızdır, yorumlar ve yazarlar Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'in temel felsefesine aykırı olmamak koşuluyla istediğini yazabilir.

Cumhuriyet gazetesinin patronu, holdingi, yan kuruluşları yok. Cumhuriyet gazetesini destekleyen kendi dostları ve okuyucularıdır. Dünyada bu derece vakıf sistemiyle yönetilen ve patronsuz başka bir gazete yok ve bu durum 31 yıldır devam ediyor. Cumhuriyet'in toplumsal ve siyasi gelişmelerinin tanığıdır Cumhuriyet gazetesi."