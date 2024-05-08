Cumhuriyet Gazetesinin 100. Yılına Özel Sergi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyet Gazetesinin 100. Yılına Özel Sergi Açıldı

Cumhuriyet Gazetesinin 100. Yılına Özel Sergi Açıldı

Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet' başlıklı sergi açıldı. Sergi, gazetenin 100 yıllık yaşamının belleğini özetliyor ve Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan çizgisini anlatıyor.

08.05.2024 22:44  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -  Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" sergisi açıldı. Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, "Cumhuriyet gazetesine ait milyonlarca belge, fotoğraf, kupür arasından ortaya çıkmış olan bu sergi, gazetemizin 100 yıllık yaşamının belleğinin bir özetidir. Gazetemizin bağımsız, tutarlı ve Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan çizgisinin bir anlatımıdır. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça Cumhuriyet gazetesi de yaşayacaktır" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "100 Yılın Tanığı Cumhuriyet" başlıklı serginin açılışı bu akşam Çankaya Belediye Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa; Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş başta olmak üzere siyasetçiler, gazeteciler, STK temsilcileri ve Cumhuriyet Gazetesi okurları katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAŞADIKÇA CUMHURİYET GAZETESİ DE YAŞAYACAKTIR"

"Cumhuriyet gazetesine ait milyonlarca belge, fotoğraf, kupür arasından ortaya çıkmış olan bu sergi, gazetemizin 100 yıllık yaşamının belleğinin bir özetidir. Gazetemizin bağımsız, tutarlı ve Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan çizgisinin bir anlatımıdır. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça Cumhuriyet gazetesi de yaşayacaktır."

"CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ DESTEKLEYEN KENDİ DOSTLARI VE OKUYUCULARIDIR"

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da 100. yılını kutlayan Cumhuriyet gazetesi ve sergiye ilişkin şunları söyledi:

"Tam yüz yıl önce gazetenin birinci sayısında Yunus Nadi bir başmakale yazıyor ve diyor ki; 'Bu gazete bir hükümet ve parti gazetesi değildir. Bu gazete, Cumhuriyet ilkelerini savunacak, Atatürk'ün aydınlanma ilkelerini savunacaktır.' Bu başyazı tam 100 yıl hiç ödün vermeden uygulanmıştır. Cumhuriyet gazetesinin haberleri tarafsızdır, yorumlar ve yazarlar Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'in temel felsefesine aykırı olmamak koşuluyla istediğini yazabilir.

Cumhuriyet gazetesinin patronu, holdingi, yan kuruluşları yok. Cumhuriyet gazetesini destekleyen kendi dostları ve okuyucularıdır. Dünyada bu derece vakıf sistemiyle yönetilen ve patronsuz başka bir gazete yok ve bu durum 31 yıldır devam ediyor. Cumhuriyet'in toplumsal ve siyasi gelişmelerinin tanığıdır Cumhuriyet gazetesi."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Gazetesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Gazetesinin 100. Yılına Özel Sergi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 İsrail sokakları karıştı Savaş karşıtlarından protesto İsrail sokakları karıştı! Savaş karşıtlarından protesto
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
21:41 Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 00:16:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Gazetesinin 100. Yılına Özel Sergi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement