Cumhuriyet İçin Bisiklet Turu

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Sinop'un Boyabat ilçesinde "Cumhuriyet İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, 7 kilometrelik güzergahı bisikletleriyle kat etti.

Katılımcılara mola verilen alanlarda semaver çayı, meyve suyu ve çikolata ikram edildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bisiklet turuna katılan sporseverlere teşekkür etti. Sporun beden sağlığı kadar, ruh sağlığına da önemli etkileri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu tür spor etkinlikleri daha da artar. Boş zamanlarımızda spor yapmanın, iyi arkadaşlık ilişkileri kurmanın toplum sağlığına da katkı sunduğu gibi, kötü alışkanlıklardan da uzak kalmamızı sağladığı önemli bir gerçektir." dedi.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ise Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlamaya devam ettiklerini kaydetti.