Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Cumhuriyet Her Yerde' etkinlikleri, Urla Zeytinler Mahallesi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Konserler, tiyatro oyunları ve çocuklara yönelik aktivitelerle dolu etkinlikte vatandaşlar keyif dolu anlar yaşadı.

19.10.2024 10:14  Güncelleme: 12:54
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(İZMİR) - Cumhuriyet'in 101'inci yılı İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla çevre yerleşimlerde organize ettiği etkinlikler, Urla Zeytinler Mahallesi'ndeki buluşmayla devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında organize ettiği "Cumhuriyet Her Yerde" etkinliklerinin dördüncü durağı Urla oldu. Zeytinler Mahallesi'ndeki program büyük ilgi gördü. Konser ve Germiyan Köy Tiyatrosu'nun oyunu ile renklenen etkinlikte Urlalılar keyifli anlar yaşadı. Çocuklar ise bayramın tadını en çok çıkaranlar arasında yer aldı. Urlalı çocuklar VR gözlük deneyimi ile heyecanlı anlar yaşarken, düzenlenen atölyelere katılarak eğlendi.

Kutlamaya katılan Yıldız Yerli, "Çok güzel bir etkinlik. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutladım.  İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaşar Başaran da Kayseri'den İzmir'e geldiğini belirterek, "Urla'ya bu programı izlemek için özellikle geldim. Çocuklarımızın, torunlarımın Atatürk sevgisi ile yetişmesini istiyorum. Harika bir organizasyon" diye konuştu.

Mine Delibalta ise "Cumhuriyet coşkusu kentin her yerinde. Böyle güzel anlar yaşattığınız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Program, yarın Foça Kazım Dirik Mahallesi Köy Meydanı'nda 17.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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