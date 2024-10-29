Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Kutlandı: Yüreğir Belediyesi Cumhuriyet Balosu Düzenledi

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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şubesi ile birlikte, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenledi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Cumhuriyet'imizin sağlam temellerinden aldığımız güçle, Cumhuriyet ideallerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz. Cumhuriyet, emektir; alın teriyle kazandığımız namuslu bir yaşamın sembolüdür" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şubesi ile birlikte, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenledi. Baloya Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ, CHP İlçe Başkanı Sabri Sarı, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şube Başkanı İsa Kayadan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen balo, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı İsa Kayadan, Cumhuriyet'in anlam ve önemini vurgulayan coşkulu bir konuşma yaptı. Kayadan, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, imkansıza inanmak, Atatürk'ün aydınlık yolunda ilerlemektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ise konuşmasında, Başkan Ali Demirçalı'yı tebrik ederek, 35 yıl sonra kazanılan ilçede Cumhuriyet Bayramı kutlamanın heyecanını, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılına ulaşmanın büyük coşkusu, gururu ve heyecanı içindeyiz. Bir asrı geride bırakırken, Cumhuriyet'imizin sağlam temellerinden aldığımız güçle, Cumhuriyet ideallerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz. Cumhuriyet, emektir; alın teriyle kazandığımız namuslu bir yaşamın sembolüdür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Halk Dansları Zeybek gösterisi büyük ilgi gördü. Program, Özür Sarıçam Şefliğinde ADD Halk Korosu ve Rüya Eylül Ritim Atölyesi ekibinin Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalmasıyla devam etti.

Kokteyl ve ikramlarla misafirlerin ağırlandığı Cumhuriyet Balosu, Arif Tilkan Konseri ile son buldu.