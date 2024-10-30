Cumhuriyet'in 101. Yılı Bornova'da Coşkuyla Kutlandı

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(İZMİR) - Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı Bornova'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Günün sonunda binlerce Bornovalının katıldığı kutlamalarda sahne alan rap şarkıcısı Anıl Piyancı, coşkulu kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyet'in özgürlük ve eşitlik temellerine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, özgür kadınlar, özgür gençler, özgür müzik demek. Cumhuriyet'e ne kadar sahip çıksak azdır" dedi.

Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Bornova Şehir Stadı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi'nin katıldı. Törende şiirler okundu, trambolin sporcuları, cimnastikçiler, taekwondocular ve halk oyunları ekipleri etkileyici gösteriler sundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla kalp şekli oluşturan öğrenciler, alanı dolduran Bornovalılardan büyük alkış aldı. Törende ayrıca Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Resmi törenin ardından vatandaşların yoğun katılımıyla Bornova Şehir Stadı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Cumhuriyet Şeref Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Anıl Piyancı Büyükpark'ta coşturdu

Bornova Belediyesi'nin akşam Büyükpark'ta düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri de büyük ilgi gördü. İzmir'in ünlü rap şarkıcısı Anıl Piyancı, hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser verdi. Konsere, DJ Birand Akatak'ın performansı ile başlayan etkinlikte, Bornovalılar coşkulu anlar yaşadı.

"Cumhuriyet, özgür kadınlar ve gençler demek"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Büyükpark'taki etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in özgürlüğe açılan kapısı olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Bugün burada bulunma sebebimiz sadece bu konser değil. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Ben 2 gündür aralıksız bütün etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ama ne kadar kutlasak azdır. Cumhuriyet, özgür kadınlar demek, özgür gençler demek, özgür konserler demek, özgür müzik demek. Bu nedenle Cumhuriyet'e ne kadar sahip çıksak azdır. Bu yüzden avazımız çıktığı kadar Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet diyeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek alandaki coşkuyu daha da yükseltti.