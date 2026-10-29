Cumhuriyet'in 103. yılı Amman'da Büyükelçi Karaçay'ın ev sahipliğinde kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yılı Amman'da Büyükelçi Karaçay'ın ev sahipliğinde kutlandı

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Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin bir otelde düzenlediği resepsiyonda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı. Büyükelçi Hakan Karaçay, resepsiyonda ikili ticaret hacminin geçen yıl 2 milyar doları aştığını, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 20 arttığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Hakan Karaçay'ın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Ürdün Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nancy Namruka, Prens Mired bin Raad, Prenses Dina Mired, Prens Asım bin Nayef ve Prens Nayif bin Asım katıldı.

Resepsiyonda, Ürdün'deki diplomatik misyon temsilcileri, Türk kurumlarının yetkilileri ile çok sayıda Türk ve Ürdün vatandaşı da yer aldı.

Büyükelçi Karaçay, burada yaptığı konuşmada, "Şanlı tarihimizin bu önemli dönüm noktasında, devletimizin kuruluşuna öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çeken Karaçay, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıl dönümünün gelecek yıl kutlanacağını ve Ürdün'de yaklaşık 100 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirtti.

İkili ticaret hacminin geçen yıl 2 milyar doları aştığını aktaran Karaçay, bu yılın ilk 8 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildiğini söyledi.

İki ülke arasında haftalık toplam 124 uçuş gerçekleştirildiğini ifade eden Karaçay, hava ulaşımı ve vizesiz seyahat imkanlarının turizmin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Bölgesel gelişmelere dair ise Karaçay, Türkiye ile Ürdün'ün başta Filistin meselesi olmak üzere birçok konuda yakın istişarelerini sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına işaret eden Karaçay, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Karaçay, Türkiye'nin Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanları üzerindeki Haşimi himayesini desteklediğini belirterek, Filistinli mültecilere yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) siyasi ve mali desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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