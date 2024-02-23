Cumhuriyet\'in Çınarı Mehmet Acarlar, Sivrihisar\'da defnedildi

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Çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görüp konuşan 101 yaşındaki Mehmet Acarlar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde vefat etti.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı haberlerinde Atatürk'le ilgili hikayesine yer verilen 3 çocuk ve 6 torun sahibi Acarlar, bir süredir hizmet aldığı Sivrihisar'daki Nasreddin Hoca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Acarlar için Sivrihisar Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine yakınları ile Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, huzurevinin müdürü Mehmet Burç ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Acarlar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Elmalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.