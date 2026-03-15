Efeler'de "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" Konuşuldu - Son Dakika
Efeler'de "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" Konuşuldu

15.03.2026 09:29  Güncelleme: 10:48
Efeler Belediyesi ve Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu tarafından düzenlenen 'Dönüm Noktasında Cumhuriyet' söyleşisinde gazeteci Zülal Kalkandelen, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve çağdaş eğitim üzerine konuştu. Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi ile Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" başlıklı söyleşinin konuğu, gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen oldu.

Efeler Belediyesi öncülüğünde Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" başlıklı söyleşi boyunca güncel sorunlar ve Cumhuriyetin geleceği üzerine yapılan değerlendirmeler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen, Cumhuriyetin temel ilkeleri, demokrasi ve çağdaş eğitim üzerine derinlikli bir konuşma yaparak katılımcılara ufuk açıcı bir söyleşi sundu. Programın sonunda Kalkandelen, okurlarıyla birebir sohbet ederek kitaplarını imzaladı ve soruları yanıtladı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bugün, Cumhuriyetimizin değerlerini kıymetli bir yazarımızla birlikte konuşmak, düşünsel bir zenginlik katmıştır. Hemşehrilerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendirdi. Zülal Kalkandelen'e ve katılım sağlayan tüm Efeler halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Efeler'de 'Dönüm Noktasında Cumhuriyet' Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:34
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
08:34
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular
SON DAKİKA: Efeler'de "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" Konuşuldu - Son Dakika
