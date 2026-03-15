Efeler'de "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" Konuşuldu

(AYDIN) - Efeler Belediyesi ile Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" başlıklı söyleşinin konuğu, gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen oldu.

Efeler Belediyesi öncülüğünde Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" başlıklı söyleşi boyunca güncel sorunlar ve Cumhuriyetin geleceği üzerine yapılan değerlendirmeler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen, Cumhuriyetin temel ilkeleri, demokrasi ve çağdaş eğitim üzerine derinlikli bir konuşma yaparak katılımcılara ufuk açıcı bir söyleşi sundu. Programın sonunda Kalkandelen, okurlarıyla birebir sohbet ederek kitaplarını imzaladı ve soruları yanıtladı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bugün, Cumhuriyetimizin değerlerini kıymetli bir yazarımızla birlikte konuşmak, düşünsel bir zenginlik katmıştır. Hemşehrilerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendirdi. Zülal Kalkandelen'e ve katılım sağlayan tüm Efeler halkına teşekkür ediyorum" dedi.