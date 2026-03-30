Güzelyalı'dan Toros'a: Bilginin Işığı Cumhuriyet Kütüphanelerinden Yayılıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelyalı'dan Toros'a: Bilginin Işığı Cumhuriyet Kütüphanelerinden Yayılıyor

30.03.2026 16:57  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi'nin hayata geçirdiği Cumhuriyet Kütüphaneleri, zengin içeriği ve ücretsiz kaynaklarıyla özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor. Bir yıl içinde 5 bin üye sayısına ulaşan kütüphaneler, okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Güzelyalı'dan Toros'a uzanan bir bilgi ağı oluşturan Cumhuriyet Kütüphaneleri, bir yıl gibi kısa sürede özellikle çocukların ve gençlerin buluşma noktası haline geldi. Zengin içeriği, konforlu çalışma ortamı ve ücretsiz kaynaklarıyla her yaştan kullanıcıya kapılarını açan Cumhuriyet Kütüphaneleri, Kütüphaneler Haftası'nda tüm İzmirlileri bekliyor.

Konak Belediyesi, bünyesindeki iki büyük Cumhuriyet Kütüphanesi ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere Konaklılara hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve bir yıl içinde üye sayısı 5 bine yaklaşan Cumhuriyet Kütüphaneleri, hem sınav hazırlık kitapları hem de dünya klasikleriyle her yaştan kitapsevere ücretsiz kaynak sunuyor.

13 bin kitaplık arşiviyle dikkati çeken Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde bulunan Cumhuriyet Kütüphanelerine, Göztepe'deki Kent Kitaplığı da eşlik ediyor.

Konak'ın sessiz durakları

Cumhuriyet Kütüphaneleri, özellikle çocuk ve gençlerin, sınav hazırlık sürecinde, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında sessiz durak görevi görüyor.

Toros'taki Cumhuriyet Kütüphanesi, daha çok ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılırken, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi, üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği kütüphane oldu. Ücretsiz Wi-Fi imkanı ve zengin arşiviyle tez çalışmalarında büyük rahatlık sağlayan kütüphane, sessiz, konforlu ve modern mekan tasarımıyla dört dörtlük bir çalışma ortamı sunuyor.

Yazarlar okuyucusuyla buluşuyor

Zengin arşivi ve sağlıklı çalışma ortamıyla tercih edilen Cumhuriyet Kütüphaneleri, Okuma Kulübü etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi her ay bir yazarı konuk ederek, okuyucusuyla buluşturuyor. Yazarlar edebiyat sohbetleri eşliğinde kitaplarını imzalıyor. Toros'taki Cumhuriyet Kütüphanesi, hafta içi 09.30-18.30 saatleri arasında, Güzelyalı'daki Cumhuriyet Kütüphanesi ise pazar hariç haftanın altı günü 08.30-21.00 arasında hizmet veriyor.

Cumhuriyet Kütüphanelerinin yanı sıra Göztepe Metro İstasyonu çıkışında yer alan Göztepe Kent Kitaplığı da hafta içi 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Cumhuriyet Kütüphanelerinin adres ve konum bilgilerine Konak Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Güzelyalı, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:41:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.