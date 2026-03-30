Güzelyalı'dan Toros'a: Bilginin Işığı Cumhuriyet Kütüphanelerinden Yayılıyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Güzelyalı'dan Toros'a uzanan bir bilgi ağı oluşturan Cumhuriyet Kütüphaneleri, bir yıl gibi kısa sürede özellikle çocukların ve gençlerin buluşma noktası haline geldi. Zengin içeriği, konforlu çalışma ortamı ve ücretsiz kaynaklarıyla her yaştan kullanıcıya kapılarını açan Cumhuriyet Kütüphaneleri, Kütüphaneler Haftası'nda tüm İzmirlileri bekliyor.

Konak Belediyesi, bünyesindeki iki büyük Cumhuriyet Kütüphanesi ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere Konaklılara hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve bir yıl içinde üye sayısı 5 bine yaklaşan Cumhuriyet Kütüphaneleri, hem sınav hazırlık kitapları hem de dünya klasikleriyle her yaştan kitapsevere ücretsiz kaynak sunuyor.

13 bin kitaplık arşiviyle dikkati çeken Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde bulunan Cumhuriyet Kütüphanelerine, Göztepe'deki Kent Kitaplığı da eşlik ediyor.

Konak'ın sessiz durakları

Cumhuriyet Kütüphaneleri, özellikle çocuk ve gençlerin, sınav hazırlık sürecinde, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında sessiz durak görevi görüyor.

Toros'taki Cumhuriyet Kütüphanesi, daha çok ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılırken, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi, üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği kütüphane oldu. Ücretsiz Wi-Fi imkanı ve zengin arşiviyle tez çalışmalarında büyük rahatlık sağlayan kütüphane, sessiz, konforlu ve modern mekan tasarımıyla dört dörtlük bir çalışma ortamı sunuyor.

Yazarlar okuyucusuyla buluşuyor

Zengin arşivi ve sağlıklı çalışma ortamıyla tercih edilen Cumhuriyet Kütüphaneleri, Okuma Kulübü etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi her ay bir yazarı konuk ederek, okuyucusuyla buluşturuyor. Yazarlar edebiyat sohbetleri eşliğinde kitaplarını imzalıyor. Toros'taki Cumhuriyet Kütüphanesi, hafta içi 09.30-18.30 saatleri arasında, Güzelyalı'daki Cumhuriyet Kütüphanesi ise pazar hariç haftanın altı günü 08.30-21.00 arasında hizmet veriyor.

Cumhuriyet Kütüphanelerinin yanı sıra Göztepe Metro İstasyonu çıkışında yer alan Göztepe Kent Kitaplığı da hafta içi 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Cumhuriyet Kütüphanelerinin adres ve konum bilgilerine Konak Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.