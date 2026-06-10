2. Yüzyıl Cumhuriyet Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - Dünya Çevre Günü Haftası kapsamında düzenlenen "2. Yüzyıl Cumhuriyet Onur Ödülleri" töreni, sanat, eğitim ve sivil toplum dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği'nin "1001 Çocuk Projesi" çatısı altında gerçekleştirdiği etkinlik, Küçükçekmece Belediyesi'nin desteğiyle Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği Başkanı Nesrin Akkoç, derneğin 18 yıldır çevre, eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, projenin özellikle deprem bölgesindeki çocuklar başta olmak üzere eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklara ulaşmayı amaçladığını söyledi.

Akkoç, bugüne kadar 6 bin 501 kız çocuğuna burs verdiklerini belirterek, "1001 Çocuk Projesi" kapsamında bu yıl destek verilen çocuk sayısının 7 bin 501'e ulaşacağını ifade etti. Projeler kapsamında ayrıca 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Akkoç, eğitim ve çevre çalışmalarını birlikte sürdürdüklerini vurguladı.

Doğaya verilen zararların çocukların geleceğini tehdit ettiğini söyleyen Akkoç, sanatın ve sinemanın toplumsal barışın önemli araçları olduğunu ifade etti.

Törende, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile projeye destek veren kurum ve gönüllülere teşekkür edilirken, sanat, eğitim ve toplumsal sorumluluk alanlarında çalışmalar yürüten isimlere Cumhuriyet Onur Ödülleri takdim edildi.

Gecede yazar Ayşe Kulin, oyuncular Ediz Hun, Halil Ergün, Engin Şenkan, Betül Arım ve Ümit Efekan, şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, akademisyenler Prof. Dr. Nigar Pösteki ve Prof. Dr. Orhan Doğan, Dr. Kubilay Orhan, Adnan Ayber, Şaban Mergül ve Ekin Akkaş'ın da aralarında bulunduğu isimler ödüle layık görüldü.

Sunuculuğunu Defne Sarısoy'un üstlendiği törende konuşan Akkoç, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çocukların eğitimine destek olmanın ve topluma değer katan isimleri genç kuşaklarla buluşturmanın önemine dikkati çekti. Akkoç, konuşmasını Türkan Saylan'ın şu sözleriyle tamamladı: "Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk varsa, senin sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın; ölüme saniyeler kalmış olsa bile ışıyacaksın."

Sanat, eğitim, çevre ve toplumsal dayanışma temalarının öne çıktığı tören, çocukların eğitimine destek çağrıları ve ödül takdimlerinin ardından sona erdi.