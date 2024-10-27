Cumhuriyet Panayırı'nda Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Cumhuriyet Panayırı'nda Eğlenceli Anlar

Cumhuriyet Panayırı\'nda Eğlenceli Anlar

Depremzede çocuklar, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Cumhuriyet Panayırı'nda eğlendi.

27.10.2024 19:46
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Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" ziyaretçilerini ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen 3 kentte düzenlenen etkinliklerde çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda kurulan "Cumhuriyet Panayırı"nda depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlik koordinatörü Erol Cambaz, AA muhabirine, çocukların panayır sayesinde unutamayacakları bir 29 Ekim geçirdiklerini söyledi.

İskenderun'un yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da panayır alanlarının kurulduğunu hatırlatan Cambaz, "3 gün boyunca sürecek olan organizasyonda çok güzel workshop atölyeleri var, çocuklar eğlenecek. Özellikle depremlerde psikolojileri bozulan çocuklarımızın, Cumhuriyetimizin 101. yılını doyasıya kutlamaları için sadece 1 gün değil 3 gün boyunca kutlamalar amaçlandı." dedi.

Cambaz, 100 kişilik ekipleriyle 3 kentte de çocukların eğlenmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta çocuklar "Cumhuriyet Panayırı"nda eğlendi

Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklar, "Cumhuriyet Panayırı"nda eğlenceli anlar yaşadı.

Milli İrade Meydanı'nda kurulan özel etkinlik alanında ağırlanan çocuklar, aileleriyle VR deneyim alanları etkinlikleri ile atölyelere katıldı.

Adıyaman'da da kent merkezine kurulan panayırda depremzede çocuklar, aileleriyle etkinliklere katıldı.

Cumhuriyet Panayırı etkinlikleri 29 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

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