Cumhuriyet Üniversitesi Okulları'nda Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhuriyet Üniversitesi Okulları'nda Eylem

Cumhuriyet Üniversitesi Okulları\'nda Eylem
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta öğretmenler, maaşlarının 5 aydır ödenmemesi nedeniyle eylem yaptı. Veliler ve milletvekili destek verdi.

(SİVAS) - Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları öğretmenleri, 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Eyleme velilerden ve YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da destek verdi.Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Ortaokul Müdürü Ersin Yılmaz, "Öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını almasını, velilerimizin ödediği ücretlerin hesabının verilmesini ve çocuklarımızın eğitim geleceğinin güvence altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları öğretmenleri yaklaşık beş aydır ödenmeyen maaşlar ve okulun geleceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Okulun devri için yapılan girişimlerden sonuç alınamaması üzerine artan mağduriyetlere dikkat çeken öğretmenlere veliler de destek verdi. Öğretmenler, maaşlarının ödenmesini ve öğrencilerle velilerin yaşadığı belirsizliğin giderilmesini talep etti.

Okul Müdürü Ersin Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda yaşanan mali ve idari belirsizliklerin artık öğretmenleri, öğrencileri ve velileri etkileyen ciddi bir soruna dönüştüğünü belirtti. Öğretmenlerin yaklaşık beş aydır maaş alamadığını ifade eden Yılmaz, eğitimde belirsizliğin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, öğretmen kadrosunun korunmasının hem emeklerin hem de öğrencilerin eğitim hakkının güvence altına alınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kimseyi suçlamayı amaçlamadıklarını ifade eden Yılmaz, tek hedeflerinin yaşanan belirsizliğin sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Sorumlulukların açık şekilde üstlenilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, çözüm sürecinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini istedi. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nın yıllardır Sivas eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu başarının öğretmenlerin özverisi, velilerin fedakarlığı ve öğrencilerin emeğiyle oluştuğunu söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Yılmaz, "Bizler ayrıcalık istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz. Öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını almasını, velilerimizin ödediği ücretlerin hesabının verilmesini ve çocuklarımızın eğitim geleceğinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Sorumluluğu birbirine bırakmadan derhal ve şeffaf biçimde çözüm üretilmesini bekliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına katılan ve daha önce verdiği soru önergeleriyle konuyu Meclis gündemine de taşıyan YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da yaşanan süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Okulların açılmasına kısa süre kaldığını hatırlatan Karasu, hem öğretmenlerin hem de velilerin çocukların geleceği konusunda ciddi endişe yaşadığını ifade ederek, "Günlerdir bu konu Sivas'ta konuşuluyor ancak somut adımların atılmadığını üzülerek görüyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz mağdur durumdadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Üniversitesi Okulları'nda Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:21:15. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Üniversitesi Okulları'nda Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.