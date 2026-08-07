Cumhuriyet Üniversitesi Okulları\'nda Eylem

(SİVAS) - Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları öğretmenleri, 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Eyleme velilerden ve YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da destek verdi.Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Ortaokul Müdürü Ersin Yılmaz, "Öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını almasını, velilerimizin ödediği ücretlerin hesabının verilmesini ve çocuklarımızın eğitim geleceğinin güvence altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları öğretmenleri yaklaşık beş aydır ödenmeyen maaşlar ve okulun geleceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Okulun devri için yapılan girişimlerden sonuç alınamaması üzerine artan mağduriyetlere dikkat çeken öğretmenlere veliler de destek verdi. Öğretmenler, maaşlarının ödenmesini ve öğrencilerle velilerin yaşadığı belirsizliğin giderilmesini talep etti.

Okul Müdürü Ersin Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda yaşanan mali ve idari belirsizliklerin artık öğretmenleri, öğrencileri ve velileri etkileyen ciddi bir soruna dönüştüğünü belirtti. Öğretmenlerin yaklaşık beş aydır maaş alamadığını ifade eden Yılmaz, eğitimde belirsizliğin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, öğretmen kadrosunun korunmasının hem emeklerin hem de öğrencilerin eğitim hakkının güvence altına alınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kimseyi suçlamayı amaçlamadıklarını ifade eden Yılmaz, tek hedeflerinin yaşanan belirsizliğin sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Sorumlulukların açık şekilde üstlenilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, çözüm sürecinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini istedi. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nın yıllardır Sivas eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu başarının öğretmenlerin özverisi, velilerin fedakarlığı ve öğrencilerin emeğiyle oluştuğunu söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Yılmaz, "Bizler ayrıcalık istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz. Öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını almasını, velilerimizin ödediği ücretlerin hesabının verilmesini ve çocuklarımızın eğitim geleceğinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Sorumluluğu birbirine bırakmadan derhal ve şeffaf biçimde çözüm üretilmesini bekliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına katılan ve daha önce verdiği soru önergeleriyle konuyu Meclis gündemine de taşıyan YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da yaşanan süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Okulların açılmasına kısa süre kaldığını hatırlatan Karasu, hem öğretmenlerin hem de velilerin çocukların geleceği konusunda ciddi endişe yaşadığını ifade ederek, "Günlerdir bu konu Sivas'ta konuşuluyor ancak somut adımların atılmadığını üzülerek görüyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz mağdur durumdadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir" diye konuştu.