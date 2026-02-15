Cumhuriyetçiler Lutnick'in Bağlantılarından Endişeli - Son Dakika
Cumhuriyetçiler Lutnick'in Bağlantılarından Endişeli

15.02.2026 19:56
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Ticaret Bakanı Lutnick'in Epstein ile olan bağlantılarından kaygılı.

ABD'li bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in fuhuş ağı yönetmekten hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarının, kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti için büyük bir "siyasi yük" haline gelmesinden endişe ediyor.

Epstein belgelerinin kamuoyuna açıklanmasının ardından bazı siyasilerin, Epstein ile olan bağlantılarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Ticaret Bakanı Lutnick'in ailesiyle Epstein adasına gittiğinin ortaya çıkmasına yönelik Cumhuriyetçi Parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD medyasına açıklamalarda bulunan bazı Cumhuriyetçi senatörler, Lutnick'in, Epstein bağlantılarının kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine giden yolda, parti için ciddi bir "siyasi yük" haline gelmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Senatör Thom Tillis, Lutnick'in 2005 yılında Epstein ile ilişkilerini kestiği yönündeki önceki iddiasını geri alması hakkında "Bu çok kötü. Zaman çizelgesini inceleyelim. Tüm bağlarını kopardığını söyledi. Beni rahatsız eden şey, bunun açıkça yanlış olduğunun kanıtlanmış olması. Tüm bağlarını kopardığını söylediği biriyle, onun adasında öğle yemeği planlıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy de Lutnick'in ciddi şekilde "hasar kontrolü" yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bakan Lutnick'e tavsiyem; gerçeği söylemesi ve her şeyi açıklamasıdır. Gördüğümüz belgelere göre, Lutnick'in Epstein ile bir dizi teması olduğu açıkça ortada." değerlendirmesini yaptı.

Senato'daki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri John Thune da Epstein belgelerinde açıkça adı geçen tüm siyasilerin doğrudan halka karşı sorumlu olacakları ve kendi durumlarını açıklamaları gereken bir sürece gireceklerini vurguladı.

Epstein belgelerinin kamuoyuna açılması konusunda ciddi rol oynayan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie de Lutnick'e açıkça istifa çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

