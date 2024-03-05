Gaziantep'te 25 kursiyer kadının ürettiği ürünlerin yer aldığı "Cumhuriyetin 100'üncü yılında üreten Gaziantep kadınları çini sergisi" açıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde açılan sergide, usta öğretici Hatice Şehnaz Baykal ve 25 kursiyer kadının ürettiği minyatür, çini eser, hat sanatı eserleri ve tablo gibi eserler sergileniyor.
Baykal, sergide yaklaşık 750 eserin yer aldığını söyledi.
Birbirinden değerli eserlerin ortaya çıkmasında emeği olanlara teşekkür eden Baykal, kentin kültür-sanat yaşamına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Vatandaşlar tarafından da ilgi gören sergi, 10 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.
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