Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve Öneriler Çalıştayı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve Öneriler Çalıştayı

Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve Öneriler Çalıştayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve Öneriler' başlıklı çalıştay, 11-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Çalıştayda, ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar, bağımsız tiyatrolar, uluslararası alanda ortak prodüksiyonlar, oyun yazarlığı, tiyatro tarihi yazımı, mesleki eğitim ve sahnede temsiliyet hakkı gibi konular ele alınacak. Çalıştay sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve ayrıca bir çalıştay kitabı da hazırlanacak.

09.02.2024 16:33
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Türk tiyatrosunun 100 yılını değerlendirme ve ikinci yüzyılın başında geleceğe öneriler sunma amacıyla hazırlanan "Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve Öneriler" üst başlığıyla hazırlanan "100 Yıllık Ayna Tiyatro Çalıştayı", 11-14 Şubat'ta gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan çalıştay, CVK Bosphorus Hotel İstanbul'da yapılacak.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in planladığı çalıştay, Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) sorumlusu Emre Koyuncuoğlu ile tiyatro sanatçıları ve teknik ekibin yer aldığı bir grup tarafından hazırlandı.

Dört günde, 32 farklı oturumun düzenleneceği etkinliğe, alanında uzman ve deneyimli isimlerin yanı sıra genç kuşak temsilciler de katılacak.

Çalıştayda ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar, bağımsız tiyatrolar, uluslararası alanda ortak prodüksiyonlar, oyun yazarlığı, tiyatro tarihi yazımı, mesleki eğitim, sahnede temsiliyet hakkı başlıkları ele alınacak.

Çalıştay sunumları ve oturumlarda gelişen önerilerin yer alacağı sonuç bildirgesi 100. Yıl Bildirisi olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Aynı zamanda sunulan bildiriler ve konuşmaları içeren bir çalıştay kitabı da hazırlanacak.

Kaynak: AA

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