Cumhuriyetin 101. Yılı Bağdat Caddesi'nde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Bağdat Caddesi'nde Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. yılı, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bir yürüyüşle Bağdat Caddesi'nde kutlandı. Suadiye ışıklardan başlayan etkinliğe binlerce kişi katıldı. Yürüyüş sırasında Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile caddenin süslenmesi dikkat çekti. Katılımcılar, duygusal anlar yaşayıp birlik mesajları verdiler, Türkiye'nin bağımsızlığı ve geçmişe duyulan minnetle bu özel günü coşkuyla kutladılar.

30.10.2024 10:51
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CUMHURİYETİN 101'inci yılı Bağdat Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve Suadiye ışıklardan başlayan 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı. Bağdat Caddesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Cumhuriyetin 101'inci yılı Bağdat Caddesi'nde de coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü Suadiye ışıklardan başladı. Yürüyüş, saat 19.00'da önünde LED ışıklar ve Türk bayrağı olan 'Cumhuriyet TIR'ının hareket etmesiyle başladı. Binlerce kişi ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe katılan Almanya uyruklu Ulrike Senf, " Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın bu kadar güzel kutlanması gerçekten çok değerli. Bu bayramı birlik ve beraberlik içinde kutluyor olmaları bizi şaşırttı ve kutlamaları çok beğendik" dedi.

'BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ BOZULMADAN NİCE MUTLU SENELERİMİZ OLSUN'

Yürüyüşü takip eden Eser Özdoğan ise, "Çok yoğun duygular içindeyiz. Cumhuriyeti bu kadar kalabalık ve sulh içinde görmek mutluluk verici. İnşallah bu bayramı gençlerle daha nice yıllar kutlarız. Birlik ve bütünlüğümüz bölünmeden, birlik ve barış içinde nice yıllarımız olsun. Bize bu günleri sağlayan şehitlerimize, ninelerimize, dedelerimize ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuza teşekkürler. Çok mutlu ve gururluyuz. Yaşlısı, genciyle, Kürt'ü ve gayrimüslimiyle, Türk'ü ile hep beraber gözlerimiz dolarak bugünleri kutlamak nasip oldu" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON OLAYLARDAN SONRA BUGÜNÜN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'

Ceren Büyük ise "Her yıl olduğu gibi bu yılda çok duygusalız. Özellikle ülkemizde yaşanan son olaylardan sonra da bugünün bizim için anlamı çok büyük. Çok mutluyuz. Herkesi bu şekilde aynı hisleri paylaşırken görmek çok güzel bir his, mutluluk verici. Duygusalım" ifadelerini kullandı. Zeynep Hacıoğulları, "Kadıköy'de doğup, büyümüş birisi olarak çocukluğumdan beri her sene Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Bağdat Caddesi'ne geliyorum. Bu geleneği devam ettirmek için, her yıl gelmeye devam ediyoruz. Her yıl gelmeye devam edeceğiz. Her yaşta da gelmek istiyoruz. Cumhuriyet benim için; özgürlük, laiklik, eğitim hakları ve kadın hakları kavramlarını ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Kadıköy Belediyesi, Türkiye, Suadiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 101. Yılı Bağdat Caddesi'nde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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