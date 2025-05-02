Çumra'da CHP aracına saldırı: 2 tutuklama

Konya'nın Çumra ilçesinde, "CHP aracına kurusıkı silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Çaybaşı Mahallesi'ndeki sanayi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, "kurusıkı" bir silahla havaya ateş edildiği iddiasına yönelik, gözaltına alınan M.K. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.